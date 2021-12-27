В Украине будут доминировать морозы и метели: прогноз погоды на вторник

Во вторник, 28 декабря, погода в Украине будет морозной, ожидаются осадки в виде снега, а на дорогах – гололедица. Самые сложные погодные условия будут в центральных областях страны.

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко. Погода в этот день будет обусловлена влиянием южного циклона, морозы местами достигнут -14 градусов по Цельсию, свидетельствуют данные Укргидрометцентра (чтобы посмотреть карты, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

В центральных регионах прогнозируют сильный снег, метели и сугробы, непогода также заденет западные области (кроме Закарпатья, Волыни и Ривненщины), а также восток и юг. Осадки возможны и на севере, но пока неизвестно, как далеко зайдет циклон и стоит ли ожидать сильного снега.

Почти на всей территории Украины будут доминировать морозы – от -1 до -7 днем и от -2 до -14 ночью. Плюсовая температура ожидается только на юге страны.

В Киеве 28 декабря будет облачная погода, есть вероятность снега, но он не будет сильным. Ночью в столице температура воздуха будет -8...-10 градусов, днем около -5 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Вера Балабух рассказала об изменениях климата в Украине и сказала, что средняя температура в январе-феврале этого сезона будет на несколько градусов выше нормы.