В Украине будет создан первый Центр для реабилитации детей, пострадавших от войны

В рамках реализации благотворительного проекта "Дети войны" на базе больницы "Охматдет" в Киеве будет создан современный реабилитационный центр со стационарным отделением площадью около 600 м2.

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Также запланирован ремонт и реставрация специализированных помещений: для ортезирования и протезирования, занятий по эрготерапии, залов для занятий по физической терапии. Будут созданы условия для работы с пациентами с разными видами травм и патологий: это и дети, получившие ожоговые травмы, и пациенты после тяжелых хирургических вмешательств; дети с ампутациями и т.д. В рамках проекта запланирована закупка более 190 единиц необходимого медицинского и реабилитационного оборудования.

Реабилитационный Центр станет уникальным, ведь в Охматдете как крупнейшей детской больнице страны под одной крышей собраны лучшие разнопрофильные специалисты, которые будут приобщаться к лечению пациентов, которые будут проходить реабилитацию.

Сейчас в "Охматдете" лечатся дети с деоккупированных территорий, многие из них имеют минно-взрывные, осколочные и пулеввые ранения. Все они нуждаются в длительной реабилитации и должны находиться под постоянным наблюдением профессионалов. Вместе с тем сегодня у отделения реабилитации нет условий для пребывания детей на стационарном лечении. Это значительно усложняет процесс реабилитации, уменьшает его продолжительность и эффективность и часто не дает возможности внедрять необходимые современные реабилитационные методики. Потому что на данный момент реабилитологи имеют возможность работать с детьми только в период их пребывания в других стационарных отделениях больницы. Или пациенты вынуждены ежедневно ездить в Охматдет на занятия с реабилитологом, а часто это сложно для семей, потому что большинство пациентов не из Киева. Создание единого Центра реабилитации с собственным стационарным отделением сделает процесс восстановления детей более комфортным и эффективным.

По оценкам специалистов, сегодня в профессиональной реабилитации нуждаются тысячи украинских детей. Создание первого в Украине специализированного Центра для реабилитации детей, позволит ежегодно помогать более 3 тысячам маленьких пациентов, из них до 300 смогут пройти реабилитацию в условиях полноценного стационара.

Появление нового детского Центра реабилитации, который работает с широким спектром заболеваний в Украине, может стать примером для других отечественных учреждений по предоставлению качественных реабилитационных услуг с применением самых современных методик и подходов.

Для создания специализированного Центра реабилитации для детей, пострадавших в результате боевых действий, необходимо около 40 млн. грн., из них 25 млн. пойдет на закупку медицинского оборудования, а еще 15 млн. – на ремонтные и строительные работы. Эту сумму Львовский Оборонный Кластер и НДСЛ "Охматдет" планируют привлечь в виде благотворительных пожертвований в рамках реализации проекта "Дети войны".