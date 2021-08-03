В Украине будет бушевать непогода, ожидаются шквалы и град: прогноз на вторник

Во вторник, 3 августа, погода в Украине будет теплая и солнечная, но одновременно отметится изменчивостью. Ведь в некоторых регионах солнце будет прятаться за облака, там ожидаются резкое усиление ветра и град.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр. По данным синоптиков, непогода больше затронет восточные, южные и несколько западных областей (чтобы посмотреть карты, доскролльте новость до конца).

Периодические осадки в этот день прогнозируют в таких областях: Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Луганской.

Видео дня

Ветер северо-западного и северного направлений, 7-12 м/с. Однако во время грозы на юге, востоке, местами в центре и на Прикарпатье в отдельных районах возможны град и шквалы до 15-20 метров в секунду, из-за чего объявлен І уровень опасности метеоусловий, желтый.

Кроме этого, 3 августа на Сумщине, Житомирщине, Киевщине и в Крыму будет преобладать чрезвычайная пожарная опасность.

Температура воздуха по сравнению с предыдущими днями, немного опустится в западных областях, где будет +23... +27 градусов.

На севере чуть выше – в пределах +25... +27, в центральных регионах до +28 градусов. На востоке и юге, несмотря на дожди в некоторых областях, будет более жарко – на уровне +29... +31.

Больше всего солнце будет припекать на Запорожьеи в Крыму – до +33, а также на Луганщине, где ударит +35.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно прогнозу синоптиков, периодические осадки, грозы со шквалами в Украине ожидаются в течение всей этой недели. Отмечается, что местами может выпасть град 6-19 мм, но на юге еще удержится жара.