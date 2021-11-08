В Украине блокировали "схему" по суррогатному материнству: мошенники выманили 1 млн долларов. Фото

Служба безопасности Украины блокировала международную схему мошенничества по суррогатному материнству в Винницкой области. Мошенники создали мошеннический бизнес, предоставляя фиктивные услуги.

Услугами злоумышленников воспользовались минимум 50 иностранцев и украинцев. Сумма заработанных денег составляла почти миллион долларов, сообщила пресс-служба СБУ (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Схему организовал местный бизнесмен вместе со своими сообщниками. Они создали псевдоклинику без лицензии и штата врачей. Злоумышленники предлагали клиентам полный пакет услуг для участия в программе суррогатного материнства.

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Как выяснилось, они были сосредоточены преимущественно на иностранцах, которых искали через интернет. За свои услуги злоумышленники получали от 30 до 50 тысяч долларов. После получения денег они прекращали общаться с клиентами. Организатору и его сообщнице объявили о подозрении по части четвертой статьи 190 Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила одного из командиров Вооруженных сил, работавшего на Россию. У него было гражданство РФ и он собирал тайные сведения военного характера.