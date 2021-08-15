В Украине 90% воды не соответствуют заявленному качеству: эксперт указал на проблемы

В некоторых регионах Украины почти 90% питьевой воды, поступающей от местных водоканалов, не соответствуют действующим нормам. В то же время нет гарантии и того, что хорошую воду людям продают в магазинах или специальных точках.

Ведь нередко из-за нее украинцы получали проблемы со здоровьем, а в будущем вообще могут столкнуться с серьезными препятствиями с доступом к такому важному продукту. Об этом в эфире канала "Украина 24" рассказал Максим Несмеянов – исполнительный директор "Союза потребителей Украины".

"Нам пытаются продать с помощью маркетинговых приемов "воду отличную", "обработанную серебром". Я говорю: покажите хоть какие-то документы. Так, в одной из точек наиболее старому документу было 11 лет, то есть столько лет назад проверяли воду! Вся проблема, что наши люди верят в чудеса, что иногда в таких вот "наливайках" продают качественный продукт. Несколько лет назад в Николаеве более ста человек просто заразились гепатитом А от покупной воды – каким-то образом канализация попала в эти цистерны", – отметил он.

Видео дня

Эксперт признался, что сам дома для питья пользуется купленной водой, а для приготовления пищи – из-под крана. В то же время порекомендовал ставить фильтры, а также обязательно советоваться со специалистами.

"Получаю огромное количество жалоб, когда наши бойлеры не выдерживают воду из-за жесткости, большого количества железа. Они гниют, и производитель отказывает в гарантии на изделие. Бойлеру, который сгнил наиболее быстро, было только 7 месяцев", – добавил Несмиянов.

По его словам, недавно Госпродпотребслужба обнародовала данные по воде, которая от местных водоканалов поступает в детские учебные заведения разных областей.

"Они указывают, что в некоторых регионах 90% воды не соответствует нормам. Хотя у водоканалов по документам все "в порядке", потому что для анализа они отбирают воду в другом месте, а в домах трубы старые, ржавые и гнилые, они их не чистят. Поэтому из-под крана у нас вода ржавая, а у них на станции чистая", – пояснил эксперт.

По его убеждению, Украина на фоне последних глобальных изменений климата очень плохо обеспечена питьевой водой. Он предположил: если в ближайшее время не решить проблему с ржавыми трубами, не исключено, что некоторым городам воду придется подавать почасово.

"Если мы дальше будем так жить, нам пить будет нечего в этой стране! Очистные сооружения старые. Температурный режим растет, осадков мало, вода будет на вес золота. На заправку дешевле будет заехать, чем купить стакан воды. А мы все дальше убиваем Днепр", – подчеркнул Несмиянов.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по водным ресурсам в Украине. Документом предусматривается создание координационного совета по соответствующим вопросам, парламентарии же должны внести в КоАП изменения, усилив ответственность за нарушение водного законодательства.