Зеленский ввел в действие решение СНБО о водных ресурсах. Полный документ

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны касательно водных ресурсов. Соответствующее решение СНБО приняло еще 30 июля.

Об этом говорится в указе главы государства №357/2021, подписанном 13 августа. Документ вступает в силу со дня его опубликования (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

Решение предусматривает создание Межведомственного координационного совета по вопросам водных ресурсов. В его состав войдут представители Офиса президента, Аппарата СНБО, центральных и местных органов исполнительной власти.

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В течение трех месяцев Кабмину поручено разработать и внести в Верховную Раду законопроекты об изменениях в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс, которые усиливают ответственность за нарушение водного законодательства.

Также необходимо внести правки об усилении ответственности за бурение и использование скважин для добычи подземных вод без необходимых разрешений в закон "Об утверждении Общегосударственной целевой программы развития водного хозяйства и экологического оздоровления бассейна реки Днепр на период до 2021 года".

Глава государства поручил Кабмину заняться вопросом расширения источников формирования Государственного фонда развития водного хозяйства.

Еще одним пунктов является инвентаризация инженерной инфраструктуры оросительных систем, которую должны провести местные власти.

Также планирует договориться с японским правительством насчет проекта реконструкции сооружений очистки сточных канализационных вод и строительства линии обработки и утилизации осадков Бортнической станции аэрации. Официальное обращение должны подготовить МИД, Минфин, КГГА и "Киевводоканал".

Кроме того, местным властям необходимо утвердить программе в сфере питьевой воды, водоснабжения и водоотведения, а также предусмотреть доступ к качественной питьевой воде населения.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 июля на заседании СНБО было принято ряд решений. Одно из них касалось ситуации с водными ресурсами.