В Украине 24 января отмечают День внешней разведки: Наев обратился с поздравлениями и отметил вклад разведчиков на пути к победе

Во вторник, 24 января отмечается День внешней разведки Украины. Праздник отмечается в пятый раз – он был основан в 2018 году, хотя официально этот орган существует с 2004 года.

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Командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев по случаю праздника обратился к украинским разведчикам с поздравлениями. Он также отметил их вклад в борьбу за победу над агрессором.

Воины разведки добывают информацию, которая помогает эффективно уничтожать врага на передовой и обеспечивать преимущество при важных переговорах с партнерами, подчеркнул Наев.

"Своим неутомимым трудом вы обеспечиваете могущество, процветание и успешность нашего государства, которое стремится жить в семье свободных народов. Желаю вам сил и сил в дальнейшем воплощении задуманного, уверенно двигаясь к общей победе. Слава Украине! Вместе победим!", – отметил командующий.

История Дня внешней разведки

Праздник был основан указом президента Петра Порошенко № 381/2018 от 22 ноября 2018 года "с целью возрождения национальной разведывательной идентичности и начала современных традиций чествования внешней разведки Украины".

Именно 24 января в 1919 году появилось первое подразделение внешней разведки в Украине – временный штат Политического департамента при МВД Директории УНР, где был отдел зарубежной информации. В его задачи входила разведывательная работа по активным врагам: штабам Красной и Добровольческой армий, а также по странам – потенциальным противникам и возможным союзникам. Руководил отделом А. Ткачук.

В то же время, по мнению историков, украинские разведка и контрразведка существовали еще при Богдане Хмельницком. Направление возглавлял Лаврин Капуста, "правая рука" гетмана.