В Украине 15 февраля впервые за много лет никто не погиб в ДТП, – глава Нацполиции

В Украине за минувшие сутки – 15 февраля – не было ни одного погибшего в дорожно-транспортных происшествиях. Это произошло впервые в стране за многие годы.

С таким заявлением глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко выступил 16 февраля во время телемарафона единения #UAразом. Его слова приводит сайт ведомства.

"Вчера (15 февраля) впервые за много лет для 40-миллионной страны у нас не было ни одного погибшего в результате ДТП. Позавчера (14 февраля) – один погибший", – сказал глава НПУ.

Для сравнения он привел данные за предыдущую неделю, когда было 13 жертв аварий.

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Также Клименко отметил, что количество ДТП в стране снизилось на 46%.

Кроме того, он обратил внимание на уменьшение количества преступления на 23% - с 3 до 2,3 тысяч.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области 15 февраля 56-летний водитель автомобиля сбил 7-летнего мальчика. Ребенок с травмами был госпитализирован.