На Киевщине легковушка сбила 7-летнего мальчика

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В Кагарлыке Киевской области 15 февраля 56-летний области водитель автомобиля Skoda Octavia сбил 7-летнего мальчика. Ребенка с травмами госпитализировали в медучреждение.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства ДТП установит следствие.

"По предварительным данным, водитель возвращался из Кагарлыка. Около 19:00 на перекрестке, выезжая из города в направлении города Мироновка, водитель сбил ребенка, который вместе с отцом переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте", – рассказали в полиции.

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В результате аварии ребенок получил серьезную травму и был госпитализирован в больницу. Отец мальчика не пострадал.

Обстоятельства автопроисшествия установит полиция.

Напомним, в Киеве в ночь с 16 на 17 декабря на Житомирском шоссе два грузовика почти одновременно сбили насмерть двух мужчин. Пешеходы перебегали дорогу в неположенном месте.

В Оболонском районе столицы в ночь с 13 на 14 декабря автомобиль Jeep на пешеходном переходе сбил мужчину. От полученных травм житель столицы скончался на месте ДТП.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Узине Киевской области водитель ВАЗ сбил пешехода, протащил около 10 метров, а потом скрылся с места ДТП. Потерпевшего с многочисленными травмами госпитализировали в больницу.