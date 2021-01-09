В Турции умер майор ВСУ Баженов: защитник Украины год боролся с тяжелой болезнью

В результате болезни скончался защитник Украины, участник российско-украинской войны на Донбассе, майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Мирослав Баженов.

Об этом 8 января сообщила общественная активистка Наталья Лютикова на своей странице в Facebook. Она отметила, что военный год боролся с острым первичным миелофиброзом.

"Нам не удалось его спасти, судьба забрала светлого воина, несмотря на год его адской борьбы со страшной болезнью. Вчера вечером остановилось сердце Мирослава Баженова. Я до сих пор не могу поверить в это. Царство Небесное тебе", – написала она.

Лютикова также рассказала, что лечился мужчина в турецкой клинике, поэтому сейчас его жена Ирина заниматься организацией его перевозки из Стамбула в Украину.

Мирослав Баженов умер от тяжелой болезни Мирослав Баженов / Facebook

"Я не представляю, какой долг за лечение остался в турецкой клинике, еще и нужно организовать перевозки из Стамбула и похороны Мирослава на родине. Сейчас его жена занимается выяснением и организацией этих вопросов. Знаю только, что больше всего Мирослав боялся оставить свою семью без средств к существованию, еще и с финансовым бременем", – отметила она.

Мирослав Баженов умер от тяжелой болезни Мирослав Баженов / Facebook

Как пишет ТСН, о своем диагнозе Баженов узнал, когда жена была беременна. Тогда он вернулся из зоны АТО, его обязали сдать кровь на экстренный случай, если во время родов что-то пойдет не так. Но оказалось, что кровь была пораженной, поэтому начались дополнительные исследования и обследования, они и дали установить диагноз.

В Турции мужчине провели трансплантацию костного мозга, чтобы болезнь не вернулась, но она оказалась сильнее, поэтому было новое лечение и новая трансплантация, но и она не дала ожидаемого результата.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в результате болезни скончался воин Вооруженных сил Украины Виктор Давыденко, который в 2014 году добровольно ушел в армию, чтобы защитить Родину от российской агрессии.