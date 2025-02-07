В ТЦК и воинских частях ужесточили охрану: в чем причина

В военных частях и других учреждениях, подчиненных Сухопутным войскам Вооруженных сил Украины, усилены меры безопасности после серии подрывов на территории и в помещениях территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Правоохранители расследуют случаи таких преступлений.

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Об этом "Суспільному" сообщили в управлении коммуникаций Командования Сухопутных войск ВСУ. Там информировали, что правоохранительные органы ведут следствие по случаям нападения на ТЦК и СП.

"Во всех воинских частях, учреждениях и заведениях, подчиненных Командованию Сухопутных войск ВСУ, усилены меры безопасности с целью предохранения личного состава, гражданского персонала и посетителей от возможных внештатных ситуаций", – говорится в сообщении.

В частности, речь идет об усилении патрулирования периметра военных объектов и прилегающих территорий; контроль доступа на территории объектов; усовершенствование систем видеонаблюдения и технических средств для выявления и предупреждения преступлений.

Также проведены дополнительные инструктажи и обучение с личным составом охраны действий в чрезвычайных ситуациях.

Также проведены дополнительные инструктажи личного состава и гражданского персонала по взаимодействию с дежурными службами ГСЧС, полиции, СБУ в случае обнаружения неизвестных предметов, несанкционированного проникновения на территорию посторонних лиц и других ЧС.

Спикер оперативного командования "Запад" Сухопутных войск ВСУ полковник Олег Домбровский в телеэфире "Суспільного" заявил, что случаи взрывов ТЦК скомпрометированы Россией.

"Когда наше гражданское общество будет иметь определенную степень недоверия к власти, то соответственно будут происходить такие случаи. Очевидно, что те вещи, которые мы наблюдали в последние дни, призваны повлиять на граждан, имеющих индивидуальную психологическую неустойчивость. И враг это прекрасно чувствует и пытается манипулировать этим", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее ГУР Минобороны и Служба безопасности Украины предостерегли украинцев от сотрудничества со спецслужбами России, которые прибегли к новой тактике. Они устраивают попытки подрыва ТЦК – завербованные подрывники погибают, потому что становятся смертниками, хоть и не знают этого.

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