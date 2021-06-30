В центре Львова образовалась 10-метровая пропасть. Фото ЧП

В центре Львова из-за разрушения конструкции коллектора образовалась яма глубиной 9,5 метров. Поврежденный участок был перекрыт для движения транспорта по улице Винниченко от Кривоноса до Лысенко.

Об этом сообщается на странице "Льовводоканала" в Facebook. Происшествие случилось еще 23 июня (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

В коммунальном предприятии уточнили, что для восстановления привлекут подрядную организацию "Онур" с необходимой спецтехникой, которая может работать на такой глубине.

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"Сейчас продолжаются работы по стабилизации ситуации с коллектором и отводом сточных вод из района улиц Кривоноса-Винниченко. Стоимость работ станет известна после разработки сметы", – сказано в сообщении.

Предварительно, восстановительные работы займут около двух недель.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Голосеевском районе Киева 29 июня из-за прорыва трубы водой залило проезжую часть. Инцидент произошел на пересечении улиц Михаила Ломоносова и Маричанской.