Оккупанты захватили Тростянец на Сумщине: разграбили магазины и угрожают расстрелять медиков. Видео

Оккупанты 4 марта захватили Тростянец Сумской области. Они разграбили магазины и угрожают расстрелять медиков.

Об этом сообщил глава Сумской областной ВГА Дмитрий Живицкий.

"Город Тростянец захватила и оккупировала российская армия. Сейчас оккупанты контролируют подстанцию скорой помощи, они не позволяют медикам выезжать на вызовы, только к детям в экстренных случаях. Медиков предупредили, что расстреляют, если выедут самостоятельно. Скорую из других населенных пунктов не пускают", – перечислил он очередные преступления оккупантов.

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Сейчас город наполнен российскими захватчиками и их техникой.

Жители Тростянца оказались на грани гуманитарной катастрофы и страдают от террора со стороны оккупантов.

"Местное население не имеет возможности купить продукты и другие товары. Все магазины разграблены, в городе постоянно проводят обыски и работают снайперы. Также нет возможности попасть в город, чтобы помочь людям", - констатировал Живицкий.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российские войска также временно захватили Херсон. Сейчас город оказался в блокаде: российские оккупанты бродят с оружием по городу, людям не хватает еды и лекарств.

Первым делом захватчики взялись создавать "картинку" для своих пропагандистских каналов. Они привезли автобусы с людьми из Крыма и устроили "постановку" с выдачей гуманитарки. А реальные херсонцы вышли на улицы с флагами Украины.