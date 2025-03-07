В Тернопольской области зафиксировали землетрясение интенсивностью 2 балла: что известно

В четверг, 6 марта, в Тернопольской области зафиксировали землетрясение интенсивностью 2 балла. Природное явление произошло вечером около 19 часов.

Видео дня

Об этом сообщает Главный центр специального контроля в Facebook. Там подчеркнули, что такие землетрясения почти не ощутимы для большинства людей.

"06.03.2025 г. в 18:27:34 зарегистрировано землетрясение в Тернопольской области. Координаты 49,56 с.ш. 25,92 в.д., магнитуда – 2,6 (по шкале Рихтера), расчетная интенсивность в источнике – 2 балла", – отмечено в сообщении.

Явление такой интенсивности регистрируют исключительно сейсмическими приборами. Ощущать землетрясение такой силы могут отдельные лица, находящиеся в состоянии полного покоя на верхних этажах многоквартирных домов.

Напомним, в Украине в последнее время участились подобные явления. 1 февраля в Полтавской области произошло землетрясение магнитудой в 3,67 балла по шкале Рихтера. Подземные толчки фиксировались между Полтавой и Решетиловкой в 18:21 на глубине 3 км.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером в субботу, 9 ноября, в Полтавской области произошло землетрясение магнитудой 3,0. Эпицентр находился на глубине 8 километров. По классификации землетрясений такое подземное колебание относится к едва ощутимым.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!