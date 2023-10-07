В Тернополе разгорелся скандал из-за 'упаковки' силой работниками ТЦК мужчин в бус: начата проверка. Видео

В Тернополе работники ТЦК с применением силы заталкивали в микроавтобус мужчин. Это попало на камеры очевидцев. Так, в областном ТЦК и СП назначили служебную проверку.

Как сообщает местное издание "20 минут", читатели прислали редакции видео, на котором люди в форме жестко "пакуют" в микроавтобус мужчин. Отмечается, что видео снято 6 октября на ул. Тарнавского, возле ресторана "Бахус", а также на ул. Лучаковского в Тернополе (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В связи с ситуацией поступало обращение в полицию. Правоохранители сообщили журналистам, что в военное время все обращения, касающиеся работников ТЦК, направляются в Военную службу правопорядка. И если нарушение подтверждается, ВСП передает материалы в Государственное бюро расследований.

Видео дня

В военной прокуратуре подтвердили, что передали всю информацию и видео в ВСП. На данный момент идет проверка.

Тернопольский областной ТЦК СП, в свою очередь, проинформировал, что назначил служебную проверку по инциденту.

"Что спровоцировало конфликт? Словесные оскорбления и дерзость со стороны граждан по отношению к работникам ТЦК СП? Унижение их достоинства? Нанесение удара военнослужащему, как на одном из видео? Для выяснения всех обстоятельств произошедшего руководством Тернопольского ОТЦК СП назначена служебная проверка, по результатам которой будут приняты соответствующие меры", – говорится в сообщении.

Также в ТЦК заявили, что оповещение граждан осуществляется военнослужащими, которые имеют опыт боевых действий, признаны ограниченно годными после полученных ранений и контузий и перемещены в ТЦК СП для прохождения службы.

Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудники Территориальных центров комплектования и социальной поддержки в Украине могут вручать военнобязанным повестки по месту прописки. Это может происходить и, к примеру, общественных местах – законодательство не регулирует этот вопрос четко.

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