Могут ли сотрудники ТЦК вручать повестку дома во время военного положения: разъяснение

Сотрудники Территориальных центров комплектования и социальной поддержки в Украине могут вручать военнобязанным повестки по месту прописки. Это может происходить и, к примеру, общественных местах – законодательство не регулирует этот вопрос четко.

Повестку в военное положение могут получить граждане от 18 до 60 лет. Это не означает, что человека со 100% вероятностью мобилизуют и отправят служить, поскольку повестка – лишь приглашение в военкомат, передает "Армiя.Inform".

В комментарии изданию старший офицер отдела учета и бронирования одного из районных ТЦК и СП города Киева объяснил, что в военкомат нужно явиться в указанные сроки (обычно это через один-два дня) и иметь при себе необходимые документы.

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"Прежде всего, нас интересует уточнение учетных данных, а именно: выяснение актуального образования, специальности, семейного положения, места работы, проживания и регистрации", – сказал сотрудник ТЦК.

После этого военнообязанного могут отправить на военно-врачебную комиссию, где предстоит выяснить состояние его здоровья и пригодность к службе. Чаще всего это случается непосредственно в день визита.

Как писал OBOZREVATEL:

– Недавно нардеп Роман Костенко заявил, что усилить мобилизацию в Украине могут, если будет изменена военная стратегия. Планы по мобилизации определяются в Генштабе ВСУ.

– Заместитель министра обороны Александр Павлюк отметил: сейчас Украина делает все, чтобы не увеличивать темпы мобилизации, однако всем мужчинам стоит готовиться защищать государство.

– О категориях граждан, которые могут быть освобождены от призыва, читайте по ссылке.

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