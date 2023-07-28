В Тернополе мажоры на элитных авто пугали пешеходов на дорогах: свои 'развлечения' снимали на видео

В Тернополе правоохранители задержали пятерых водителей, которые на элитных автомобилях дерзко нарушали правила дорожного движения. Они превышали скорость даже на пешеходных переходах, пугая горожан и снимали это на видео.

Видео дня

Об этом сообщила представитель пресс-службы Патрульной полиции области Ольга Гаврилюк в комментарии "Общественному". По ее словам, с нарушителей взыскан штраф.

Все задержанные водители являются студентами местных вузов. Самому младшему из них 19 лет, самому старшему – 25 лет.

О том, что эти "мажоры" специально создавали аварийные ситуации на дорогах Тернополя, в полицию сообщили жители города.

"На спецлинию начали поступать обращения от тернополян, о том, что водители элитных автомобилей дерзко нарушают правила дорожного движения и подвергают опасности пешеходов и других участников дорожного движения", – рассказала Ольга Гаврилюк.

За создание аварийной ситуации, превышение скорости и вождение без документов они уплатили штрафы по статье 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Гаврилюк отметила, что ранее патрульные уже привлекали этих "лихачей" к административной ответственности за нарушение ПДД и общественной безопасности.

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