В течение недели энергетики ДТЭК вернули свет в дома 64 тысячи семей

С 10 по 16 июля энергетики ДТЭК вернули свет 64 тысячам семей в 89 населенных пунктах Донецкой, Днепропетровской и Киевской областей, оставшихся без электроснабжения из-за вражеских обстрелов.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"На прошлой неделе Донетчина и Днепропетровщина продолжали подвергаться регулярным обстрелам врага. Из строя выходили электросети в 89 населенных пунктах. Энергетики ДТЭК Сети вернули свет для 63 тысяч семей Донетчины и почти тысячи семей в Днепропетровской области", - говорится в нем.

Кроме того, на прошлой неделе из-за обломков вражеского дрона повреждены сети Киевщины. Энергетики оперативно возобновили работу электролинии для 114 семей.

"Первоочередная задача наших специалистов – максимально насколько это возможно в условиях повышенных рисков снабжать светом украинцев. С начала полномасштабной войны мы ежедневно ликвидируем последствия обстрелов, ремонтируем поврежденные электросети и возвращаем свет", - отметил Александр Фоменко, генеральный директор ДТЭК Сети.

Ранее сообщалось, что в июне энергетики ДТЭК вернули свет для 277 тыс. семей, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов в Киеве, Киевской, Донецкой, Днепропетровской и Одесской областях.