В супермаркетах портятся продукты, а квартиранты ищут жилье на первых этажах: как изменилась жизнь украинцев из-за жары и отключения света

Аномальная жара и отключения света из-за российских обстрелов вносят коррективы в нашу жизнь. Теперь украинцы стараются не запасаться продуктами на неделю, а готовить каждый день из свежих продуктов, которые еще можно купить в магазинах. Арендаторы меняют жилье, переезжая на более низкие этажи. А рестораны и кафе по вечерам закрываются намного раньше, чтобы экономить на генераторах.

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В супермаркетах портятся продукты

К сожалению, из-за российских обстрелов и разрушенной энергетической системы, а также аномальной жары в Украине отключения света стали намного продолжительнее. Мало того, что сами украинцы вынуждены жить в душных квартирах без возможности включить кондиционеры, так еще и в магазинах и супермаркетах теперь легко можно натолкнуться на испорченные продукты.

По словам Олега Рубана, руководителя Госпотребслужбы Киева, в последнее время увеличились жалобы киевлян на торговлю продуктами, которые хранятся с нарушением температурных норм. А также увеличилось количество отравлений.

"Из-за аномальной погоды операторы рынка не придерживаются правил хранения продуктов питания. На это влияет и отсутствие электроэнергии. Больше всего проблем со всеми скоропортящимися продуктами. Кулинария, на втором месте – рыба, мясо, молоко. Есть жалобы на кафе и рестораны, там чаще люди стали обращаться за медицинской помощью", – говорит OBOZ.UA Рубан.

Он отмечает, что рестораны, кафе, магазины, супермаркеты, если у них нет электроэнергии, а их генераторы не справляются с тем, чтобы поддерживать работу холодильников и необходимую температуру, обязаны снимать с продажи скоропортящиеся продукты.

Например, в Киеве уже принято решение о том, чтобы запретить продажу на ярмарках скоропортящихся продуктов. Но уже фиксируются нарушения в Шевченковском и Голосеевском районах.

Сегодня в Киеве 300 магазинов находятся на контроле Госпотребслужбы, а также организованы мобильные группы, которые проверят места торговли, чтобы там соблюдался температурный режим.

"На сегодня зарегистрированы три вспышки отравлений в двух ресторациях. Принято решение о запрете их работы. В одной из них выявлено много нарушений, они занимаются поставкой питания в детские дошкольные учреждения, частные школы и лагеря", – сообщил Рубан.

В селах жители жалуются на то, что заготовители перестали покупать у них молоко от домашних коров. Говорят, что их холодильники без света в такую жару не тянут, продукт портится. А подключать генератор – нерентабельно.

Селяне говорят, что если так дело пойдет, то коров будут сдавать на мясо, а значит, цена на молоко, молочные продукты и масло вырастет.

Генераторы не справляются с жарой

В самих супермаркетах рассказывают, что в последнее время никакие мощные генераторы уже не справляются с жарой и длительными отключениями света.

"Отключают свет и ночью. Причем надолго. Не всем жителям соседних домов нравится, что по ночам наши генераторы гудят, они начинают жаловаться и требовать, чтобы мы их отключали. Потом эти же люди приходят и жалуются, почему у них молоко скисло", – рассказала продавец одного из супермаркетов на левом берегу в Киеве.

К тому же работа генераторов – достаточно дорогое удовольствие, и несомненно, что в ближайшее время супермаркеты поднимут цены.

Есть случаи в Киеве, когда супермаркеты при длительном отключении электроэнергии и жаре просто закрывались. Потому что холодильники размораживаются, продукты портятся. Иногда морозильники в залах даже накрывают картоном – чтобы не было видно, во что превращается в них рыба или пельмени.

Нередко теперь маркеты устраивают распродажи скоропортящихся продуктов. Например, упаковка дорогих креветок весом 500 г продается всего за 50 грн.

Часть ресторанов на грани закрытия

Сложная обстановка в кафе и ресторанах. Как рассказала OBOZ.UA президент Ассоциации ресторанов Украины Ольга Насонова, примерно 20% городских заведений на грани закрытия.

"Я бы сказала, что есть внешние и внутренние причины. Что касается жары, то люди, как правило, пытаются лишний раз не выходить на улицу. Они находятся либо в офисах, либо дома, даже в выходные Киев пустой. Я обратила внимание, что в ресторане, куда раньше нужно было заранее бронировать столик, теперь на 30% меньше посетителей. Летом городские рестораны, если у них нет летней площадки с охлаждением, фонтана, теряют 30-50% посетителей. Гости едут за город, туда, где есть ресторанно-гостиничные комплексы с бассейнами. Туда, где могут работать большие генераторы, чтобы поддерживать работу кухонного оборудования, кондиционеров. Вот там сейчас свободных мест нет", – поясняет Насонова.

Она добавляет, что средние рестораны, кафе, как правило, закупают генераторы мощностью 20-50 кВт. Они могут обеспечить работу только плиты, холодильника, морозильника. Но они не потянут работу вентиляции или кондиционера при отключении света. А людям нужна прохлада в такую жару.

Часть заведений еще год назад перешла на дровяные печи, где установили мангалы.

Из-за жары и отсутствия света увеличилось количество испорченных продуктов: если раньше их было 2-3%, то теперь 10%. Чаще всего портятся белковые продукты – яйца, морепродукты, мясо, рыба, кремы. Даже зелень вянет.

"Сейчас рестораны сами делают консервацию, закрутки, сушат зелень. Вводят в свои меню острые блюда, ведь специи убивают вредные бактерии. Также используют меню "без света". Это больше салатов, горячие блюда без запекания, суши – для них рис можно отварить заранее", – говорит Насонова.

Она отмечает, что сейчас большая проблема со льдом в заведениях. Если на кухне стоит специальная машина для приготовления льда, то нужен свет и время, чтобы сгенерировать 10 кг льда. А потом свет отключают.

Поэтому лед закупают у компаний, которые имеют большие мощности: они могут за короткий отрезок времени, пока есть свет, наколоть 100-200 кг льда. Зато лед вырос в цене на 30%.

Использование генераторов – дорогое удовольствие, цена за киловатт вырастает как минимум в два раза. Поэтому вечером даже в центре столицы можно увидеть закрытые заведения. Им невыгодно жечь топливо ради одного или двух клиентов. По словам эксперта, при работающем генераторе наполняемость зала должна быть максимальной. Поэтому легче просто закрыться до 21:00, чем ждать одиноких последних клиентов.

Переезжают на первый этаж

Риелторы рассказывают, что теперь многие из тех, кто хочет снимать жилье, выбирают низкие этажи.

"Если раньше искали квартиры на высоких этажах в новых домах, с панорамным видом, то теперь тенденция поменялась. Сейчас просят не выше третьего этажа, если семья с детьми, и максимум не выше пятого, если это люди без детей. Даже те, кто уже давно живет на высоких этажах, срочно меняют квартиры, потому что жить на 20-22-м этаже без света, воды, без возможности приготовить еду становится невозможно", – говорит риелтор Виктория Николаенко.

Многие соглашаются жить даже в хрущевках, потому что там есть газ и есть вода, поэтому в случае длительных отключений электричества они могут готовить и принимать душ.

Правда, этим пользуются и владельцы жилья, цены на нижних этажах взлетели на 10%, говорят риелторы.

"Даже за квартиры в старых домах без ремонта просят больше, чем раньше. И люди соглашаются, потому что вариантов жить на нижних этажах не так-то и много. Я знаю случаи, когда снимают для жилья даже офисы на первом этаже. Просто люди понимают, что такая ситуация в стране очень надолго", – говорит Николаенко.

"У меня квартира на 9-м этаже, так недавно мои квартиранты оттуда съехали, потому что жить без воды и света – такое себе удовольствие. Сняли квартиру на первом этаже. Я выставила квартиру на продажу, так до сих пор ни одного звонка, даже риелторам это не интересно сейчас", – написала на форуме одна из пользователей.

Еще одна фишка – жилье в доме, где "всегда есть свет". Такие объявления можно увидеть в сети. Риелторы объясняют это тем, что дом, например, подключен к критической инфраструктуре, находится в "правительственном" или "дипломатическом" квартале и тут свет есть всегда. Либо жильцы уже сбросились и приобрели генератор, поэтому лифт работает, вода доходит до верхних этажей.

Конечно, вопрос в том, насколько это справедливо по отношению к людям из соседних домов, которые из-за таких жителей "кварталов" вынуждены больше времени проводить в темноте. Но факт остается фактом.