В Сумской области украинская оборона уничтожила вражескую технику, которая шла на Киев. Фото

В Сумской области 3 марта защитники Украины остановили колонну вражеской техники, которая шла на Киев. Враг был уничтожен.

Об этом сообщил глава Сумской областной военно-гражданской администрации Дмитрий Живицкий.

Он опубликовал фотографии уничтоженной техники.

"Дорога "Кипти-Бачевск". Это российская техника, которая шла на Киев. Мы смогли ее остановить на Сумщине. Потому что Сумщина - северный форпост Украины. Спасибо всем причастным!" - подписал фотографии глава Сумской ВГА.

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Он также рассказал о ситуации в области.

"Шосткинский и Конотопский районы. Ситуация более или менее спокойная. Есть перебои со светом и водой. Терроборона работает, коммунальные службы тоже. Потребности общин обеспечиваются, насколько это возможно", - заверил Живицкий.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что бригада ВСУ имени "Черных Запорожцев" разнесла колонну оккупантов под Броварами.