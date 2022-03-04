В Сумской области украинская оборона уничтожила вражескую технику, которая шла на Киев. Фото
В Сумской области 3 марта защитники Украины остановили колонну вражеской техники, которая шла на Киев. Враг был уничтожен.
Об этом сообщил глава Сумской областной военно-гражданской администрации Дмитрий Живицкий.
Он опубликовал фотографии уничтоженной техники.
"Дорога "Кипти-Бачевск". Это российская техника, которая шла на Киев. Мы смогли ее остановить на Сумщине. Потому что Сумщина - северный форпост Украины. Спасибо всем причастным!" - подписал фотографии глава Сумской ВГА.
Он также рассказал о ситуации в области.
"Шосткинский и Конотопский районы. Ситуация более или менее спокойная. Есть перебои со светом и водой. Терроборона работает, коммунальные службы тоже. Потребности общин обеспечиваются, насколько это возможно", - заверил Живицкий.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что бригада ВСУ имени "Черных Запорожцев" разнесла колонну оккупантов под Броварами.