Бригада ВСУ имени 'Черных Запорожцев' разнесла колонну оккупантов под Броварами. Фото

Вооруженные силы Украины разбили колонну российских оккупантов в поселке Перемога, что под Броварами Киевской области. работали бойцы 72-й отдельной механизированной бригады имени "Черных Запорожцев".

Об этом сообщается на их странице в Facebook. Среди уничтоженной техники – два танка и четыре БМП (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Утро нужно начинать с побед. Бойцы 72-й ОМБр немного покрошили врага в поселке Перемога под Броварами. Минус 4 БМП, 2 танка и плюс себе в подразделение одна бронемашина пехоты", – сказано в сообщении.

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"Враг засел в селе. Скрывает свою технику в огородах и среди домов местных. Грабит магазины. Беснуется. Потому что видит свою броню, ставшую металлоломом, и знает, что его ждет такая же участь! Слава Украине!" – добавили в бригаде.

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