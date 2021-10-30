В Сумах напали на журналистов телеканала "Наш". Видео

В субботу, 30 октября, неизвестные напали на журналистов телеканала "Наш" во время митинга. Во время потасовки пострадали представители СМИ, техника и транспорт.

Об этом журналисты заявили в прямом эфире. Отмечается, что физическое насилие применили к журналисту Максиму Герасименко (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Он рассказал, что получил удар по лицу, когда защищал оператора, несмотря на просьбы полицейских отойти с места событий.

"Но если мы говорим про демократию и дружбу между нами, как можно бросать человека мне не понятно. Мы пытались выстроить диалог, но в тех условиях это было невозможно", – отметил журналист.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, объявлено о подозрение четвертому участнику нападения на съемочную группу программы "Схемы" во время записи интервью с тогдашним главой Укрэксимбанка Евгением Мецгером. Речь идет о начальнике управления внутренней безопасности гражданской защиты и охраны банка.