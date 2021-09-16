В строительстве уникального транспортного хаба на Манхеттене использовали сталь "Метинвеста": в компании рассказали о проекте

Одна из главных достопримечательностей Нью-Йорка – транспортный узел "Oculus", который соединяет 11 линий метро, станцию пригородных поездов и вмещает в себя торговый центр, была изготовлена из 11,5 тысяч тонн стали, 1 тысяча тонн которой производства компании Metinvest Trametal.

Об удивительной конструкции рассказано в спецпроекте группы "Метинвест" о топ-клиентах компании. Он посвящен 15-летию группы (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В компании рассказали, что транспортный узел Всемирного торгового центра объединяет станцию ​​PATH с общественным транспортом и торговым комплексом. Объект общей площадью 800 тыс. кв. метров является третьим по величине транспортным центром Нью-Йорка. Он расположен в финансовом квартале Манхэттена.

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В результате терактов 11 сентября этот район был полностью разрушен. Однако уже вскоре началась реконструкция, и в 2016 году процесс завершился открытием наземной конструкции Oculus.

Над дизайном Oculus работал испанский архитектор Сантьяго Калатрава. Внешне здание представляет собой птицу. Белые стальные ребра образуют эллиптический купол высотой 50 м. Как объяснил сам архитектор, конструкция должна стать символом возрождения города.

"Новое здание должно вызывать чувство надежды, стать символом возрождения Нью-Йорка после трагических событий начала 2000-х", – отмечает Сантьяго Калатрава.

"При создании Oculus было использовано 11,5 тыс. тонн стали. Из них 1 тыс. тонн – производства Metinvest Trametal. Внутри здания из металла и стекла расположен просторный освещенный холл – 110 м на 35 м, вдоль которого двумя уровнями выстроились магазины. Oculus имеет два сквозных выхода, а также доступ на железнодорожную платформу к поездам", – сказано в материале.