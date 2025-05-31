В столице Чехии открыли выставку к 100-летию Музея освободительной борьбы Украины

В Сенате Чешской Республики 30 мая открыли юбилейную выставку, посвященную 100-летию основания в Праге Музея освободительной борьбы Украины.

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Выставка рассказывает не только об истории Музея и деятельности украинской культурной эмиграции в Праге с 1920-х годов, но и о нынешней войне России против Украины. Здесь представлены уникальные архивные документы, фотографии, спасенные во время бомбардировки 1945 года артефакты и экспонаты современной войны.

"Считаю, что нашим общим долгом – украинцев и чехов – является возобновить деятельность Музея и наполнить его и современными артефактами из российской агрессии против Украины. Ведь освободительная борьба Украины за собственную свободу и свободу всей Европы от преступного "русского мира" продолжается. Сохраняем память – творим будущее", – отметил посол Украины в Чешской Республике Василий Зварич.

Посол рассказал, что музей был основан в мае 1925 года и хранил память об украинской освободительной борьбе 1917-1921 годов – борьбе украинского народа за независимость.

До начала Второй мировой войны он насчитывал более миллиона экспонатов, включая документы, архивы, произведения искусства и фотографии. Во время бомбардировки Праги 14 февраля 1945 года здание музея было разрушено и утрачена значительная часть артефактов.

После войны часть уцелевших материалов вывезли в СССР, некоторые экспонаты оказались в Канаде, США, Чехии и других странах. Часть фондов приютила Славянская библиотека в Праге.

Вторая часть выставки к 100-летию основания Музея освободительной борьбы Украины откроется 1 июня, в 13:00, в галерее Вртбовского сада (Vrtbovská zahrada) в Праге и продлится до конца месяца.

Мероприятие организовали ОО "Украинский институт в Праге" и "Республиканский фонд Украины".