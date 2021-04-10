В США создали вакцину от COVID-19 в таблетках: ее тестируют на людях

В Исследовательском институте Чан Сун-Шионг в США начали тестировать вакцину от коронавируса в таблетках ImmunityBio на здоровых добровольцах в возрасте до 55 лет.

Ученые проверяют, могут ли капсулы работать лучше, чем инъекционные вакцины против COVID-19, сообщает CBS. Оральная вакцина отличается не только формой выпуска препарата.

Так, имеющиеся вакцины помогают создавать антитела к белку-шипа на поверхности коронавируса, а новая Т-клеточная вакцина нацелена на ядро вируса – часть, которая менее подвержена мутациям.

"Оральная вакцина является частью экспериментального протокола, тестируется на здоровых добровольцах. Но так как до сих пор не известно, могут ли одни таблетки предотвратить передачу вируса, исследователи тестируют четыре разных подхода", – говорится в сообщении.

В ходе эксперимента некоторым участникам делают инъекцию, некоторым – нет. Другим добровольцам вводят одну дозу вакцины и дважды дают таблетки. Отмечается, что таким образом разработчики хотят не только избежать укола. По словам ученых, комбинация прием инъекционно и орально может быть ключевым фактором.

"Уколом мы надеемся развить Т-клетки во всем вашем теле. И при пероральном применении мы защищаем слизистые оболочки, кишечник и, надеемся, нос и рот, потому что именно так попадает вирус. Он не попадает через вашу кровь", – добавили разработчики.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, вакциной против коронавируса от американской компании Pfizer и немецкой BioNTech в США хотят начать прививать подростков 12-15 лет. Соответствующую заявку производители направили американскому медицинскому регулятору.