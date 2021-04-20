В среду Украину накроют дожди: синоптики уточнили прогноз

В среду, 21 апреля, почти на всей территории Украины ожидаются дожди. При этом во всех регионах сохранится теплая погода.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра. Осадки обойдут лишь центр Украины и Херсонщину, в остальных областях будет дождливо (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Температура воздуха ночью будет колебаться от 3 до 8 градусов тепла. Днем по стране ожидается от 11 до 17 тепла, сильнее всего воздух прогреется на юго-востоке Украины.

В Киеве ночью значительных осадков не прогнозируют, а вот днем в столице пройдут дожди. Ночью температура воздуха ожидается от 3 до 5 градусов тепла, днем потеплеет до 12-14 градусов.

Напомним, что циклон, пришедший на запад Украины, снова засыпал снегом Карпаты. Из-за этого возможно схождение лавин при дополнительных нагрузках.

Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 21 апреля, погода в Украине будет сырой и дождливой. Почти на всей территории страны прогнозируют осадки, сообщила синоптик Наталья Диденко.