В Совете церквей призвали не политизировать мемориализацию Бабьего Яра

Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций призвал не политизировать ситуацию с чествованием жертв нацизма и коммунизма в Бабьем Яру в Киеве.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации. В Раде подчеркнули важность базироваться на общечеловеческих принципах.

"Планы и действия, направленные на мемориализацию и достойное памяти жертв Бабьего Яра не могут быть использованы в узкополитической борьбе или для временной политической или геополитической конъюнктуры. Также мемориализация места трагедии не может служить для удовлетворения чьих-то личных амбиций",– говорится в заявлении,

Ранее с подобным обращением выступили лидеры еврейских общин.

"Серьезное беспокойство вызывает навешивание политических ярлыков на мемориал и попытки использования темы чествования памяти жертв Бабьего Яра в политической борьбе", – говорилось в обращении еврейских организаций относительно поддержке Мемориального Центра Холокоста "Бабий Яр".

С такими заявлениями религиозные организации выступили после сообщения пресс-службы Петра Порошенко, в котором пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" выступил категорически против любых проектов, которые якобы продвигают "люди, приближенные к Путину".

Заявление Всеукраинского Совета Церквей подписали: