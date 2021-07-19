В смертельном ДТП на Харьковщине пострадали четверо, среди них – 2-летняя девочка. Фото

На Харьковщине в воскресенье, 18 июля, произошло ДТП с участием двух автомобилей. В результате проишествия пострадали пять человек, среди которых двухлетний ребенок.

Об этом сообщает пресс служба полиции Харьковской области. Отмечается, что и водители и пассажиры сразу были госпитализированы, один человек умер в больнице.

"На автодороге Нижние-Карловка-Полтава произошло столкновение автомобиля Renault Sandero под управлением мужчины 1996 года рождения и легковушки Dacia Logan, за рулем которого находился 48-летний водитель. В результате столкновения транспортных средств в медучреждения были госпитализированы оба водители и трое пассажирок автомобиля Dacia Logan 46, 20 и 2 лет", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что водитель Renault умер в больнице. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Киеве на проспекте Науки водитель автобуса вышел из транспортного средства и в его отсутсвие тот въехал в автомобиль BMW. Мужчина в этот момент покупал кофе.