В Киеве водитель пошел за кофе, а его автобус сам влетел в BMW. Фото

В Киеве на проспекте Науки водитель автобуса вышел из транспортного средства и в его отсутствие тот въехал в автомобиль BMW. Мужчина в этот момент покупал кофе.

Об этом говорится на Telegram-канале "Киев Оперативный". Отмечается, что в результате ДТП никто не пострадал.

"По информации свидетелей водитель общественного транспорта остановился на остановке и пошел за кофе. В этот момент что-то пошло не так – автобус покатился и влетел в BMW. Вместе они вылетели с дороги на тротуар, где неуправляемый автобус остановил столб", – говорится в сообщении.

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