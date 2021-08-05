В Скадовске пройдут 18-е "Черноморские игры"

20-22 августа в городе Скадовск Херсонской области пройдет 18-й Всеукраинский Благотворительный Детский Фестиваль "Черноморские Игры". Он посвящен знаковому событию – тридцатой годовщине независимости Украины и объединит в Скадовске талантливых детей из разных уголков Украины, а также популярных артистов и известных деятелей украинской музыкальной индустрии.

Как говорится в пресс-анонсе Украинского культурного фонда, поддержать детей, поделиться опытом и подарить свои выступления приедут более 20 ведущих исполнителей, среди которых NK (Гран-при "Черноморских Игр – 2004"), DOROFEEVА (первое место "Черноморских Игр – 2004"), Тина Кароль (лауреат "Черноморских Игр – 1999"), TAYANNA (3-е место "Черноморских Игр – 2000"), МЯТА (конкурсантка "Черноморских Игр – 1997"), MARIETTA (первая место "Черноморских Игр – 2003"), Валерия Фурман (Гран-при "Черноморских Игр"-2019), TARABAROVA, Александр Пономарев, MONATIK, Макс Барских, Анна Тринчер, DANTES, NIKITA LOMAKIN, Оля Цибульская, Артем Пивоваров, группы "Без Обмежень", "Антитела" и участники Евровидения "Go_A".

Видео дня

Главный конкурс "Черноморских Игр" – вокальный. В нем принимают участие дети в возрасте от 6-ти до 16-ти лет. Впервые на участие в конкурсе поступило более 2 тыс. заявок абсолютно из всех областей Украины, в том числе временно оккупированных. Заявки принимались в течение 2-х лет, поскольку в 2020-м фестиваль пришлось перенести из-за ситуации с коронавирусом. После отборочных туров в финальную часть прошли 50 исполнителей и вокальных групп, которые будут представлять 18 областей нашей страны.

Выступления конкурсантов будет оценивать жюри, в которое входят известные музыкальные эксперты и представители музыкальных медиа: Валентин Коваль (член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания), Алена Савинова (преподаватель вокала), Нателла Чхартишвили-Зацаринная (генеральный продюсер канала М1), Тарас Тополя (лидер группы "Антитела", молодежный посол UNICEF в Украине), Елена Мозговая (музыкальный продюсер), Виталий Дроздов (генеральный продюсер ТАВР Медиа). Также к оценке участников присоединятся известные артисты.

"Черноморские Игры стали сильным мотиватором для детей, потому что, если посмотреть историю фестиваля, то там мы увидим и Тину Кароль, и Юлию Санину, и Ивана Дорна, и Дзидзьо, и Настю Каменских, и Надю Дорофееву и еще много интересных имен. Для детей важно видеть пример украинских звезд, которые раньше тоже стояли на этой сцене", – говорит основатель фестиваля Николай Баграев.

"Черноморские Игры" хотят, чтобы пребывание на фестивале было максимально полезным для его участников. В рамках мероприятия реализуется образовательная программа в формате дискуссионных клубов, мастер-классов, конференций с участием детей, родителей, педагогов и специалистов музыкальной индустрии.

Одним из концептуальных направлений фестиваля является привлечение детей к его реализации. В режиссерской, административной группах, в пресс-центре учатся и практикуются будущие специалисты в области культуры и медиа.

Программа фестиваля предусматривает проведение целого ряда творческих конкурсов, таких как рисунок на стене, скульптура из песка, фотография.

Подвижность, спортивный азарт и развитие концентрации обеспечивать площадка Air бадминтона от Федерации бадминтона Украины.

Все мероприятия фестиваля "Черноморские Игры" являются бесплатными для зрителей и участников. Кроме просмотра мероприятий фестиваля вживую в Скадовске, за ними можно наблюдать онлайн, по телевидению и слушать в радиоэфире. Онлайн-трансляция событий фестиваля будет осуществляться на Facebook странице "Таврийские Игры", на сайтах " OBOZREVATEL и TV.UA. Прямые включения и прямые телеэфиры будут осуществляться на канале М1. 19 и 20 августа утреннее шоу "Динамики" от "Наше Радио" будет выходить в эфир из Скадовска. А 21 и 22 августа "Наше Радио" будет осуществлять прямые включения с "Черноморских Игр" в эфир всей своей сети.

18-й Всеукраинский благотворительный детский фестиваль "Черноморские Игры" пройдет при поддержке Украинского Культурного Фонда, Херсонского областного совета и Херсонской областной государственной администрации. Экоэнергетика Фестиваля – Vindkraft. Организатор – "Таврийские Игры".