В Силах обороны будет внедрена система Delta, которая позволит видеть врага в онлайн-режиме

В Силах обороны внедрят систему Delta, созданную Центр инноваций и развития оборонных технологий Министерства обороны Украины. Она позволит видеть врага в онлайн-режиме.

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Соответствующее решение принял 4 февраля Кабинет министров Украины. Об этом сообщили министр цифровой трансформации Михаил Федоров и пресс-служба Минобороны.

"Центр инноваций Минобороны постоянно совершенствует платформу Delta и добавляет новый функционал, дающий нашим военным значительное преимущество над врагом", – отметили в ведомстве.

Правительство также разрешило разместить Delta в облаке за пределами Украины. Как объяснили в Минобороны, это позволит оградить систему от вражеских ракетных атак и кибератак.

Со своей стороны Федоров уточнил, что технологии позволяют украинским защитникам знать о российских оккупантах больше, чем они даже могут себе представить.

Он объяснил, что благодаря Delta наши бойцы в онлайн-режиме видят поле сражения с расположением сил захватчиков. В частности, к платформе подтягиваются данные от спутников, беспилотников, аэроразведки, стационарных камер, радаров, чатов и т.д.

Следует отметить, что система Delta построена по стандартам НАТО. Информацию о противнике она интегрирует на цифровой карте. Эту систему обычно используют для планирования операций и боевых действий.

Напомним: ранее украинцы собрали средства и купили спутник компании ICEYE, собирающий информацию по технологии Synthetic aperture radar (SAR).

Министр обороны Алексей Резников сказал, что данные со спутника помогут в разы повысить качество боя со стороны Вооруженных сил Украины. Потенциал этого аппарата превосходит оптические возможности спутников западных партнеров, поэтому полученные данные о расположении враждебных позиций не будут ограничены ни погодными условиями, ни временами.

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