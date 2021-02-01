В школе старших классов больше не будет: что ждет учеников и почему родители возмущены реформой

В новом учебном году во многих школах Украины произойдут серьезные изменения. Согласно реформе школьного образования, теперь не во всех заведениях среднего образования будут 10-11 классы. Те дети, которые захотят продолжить учебу в старшей школе, должны будут переходить в лицеи. А остальные выпускники могут поступать в колледжи или профессионально-технические училища, где также получат среднее образование и специальность.

Многих родителей это шокировало, хотя о планах реформы известно уже давно. Они считают, что их детей лишают выбора, отправляют в ПТУ. К тому же в реформе существуют подводные камни, которые могут привести к коррупции.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

По Закону "О полном общем среднем образовании" привычная для нас школа должна претерпеть серьезные изменения. Например, младшая (1-4 классы), средняя (5-9 классы) и старшая (10-11 и в будущем еще и 12 классы) школы должны быть разделены.

Средняя школа должна называться гимназией, а старшая – лицеем. Это в идеале. Поскольку в Украине вряд ли найдется столько отдельных помещений, где будут учиться ученики разного уровня, то допускается, что 1-9 классы смогут находиться в одном помещении заведения образования.

А вот лицеев будет значительно меньше, чем просто школ и гимназий. Их выпускники будут готовиться к поступлению в вузы. Задумано, что лицеи будут создаваться в населенных пунктах, в которых проживает более 50 тысяч человек. Т.е. в селах и даже некоторых небольших городах их не будет. Желающим придется добираться на учебу каждое утро, либо местные власти должны будут организовывать общежития для детей.

Какие именно школы станут гимназиями, а какие лицеями – решает власть на местах. В Киеве во многих районах на сайтах райадминистраций уже несколько дней назад появились соответствующие списки и сразу же родители устроили дискуссию.

На страничке в Facebook "Батьки SOS" отец школьника Дарницкого района столицы Александр Крикунов написал, что 25 школ Дарницкого района будут лишены права набирать учеников 10-11 классов уже в этом году. Они станут гимназиями, где будут учиться только дети с 1 по 9 классы.

"Попасть в переполненный лицей можно будет лишь по конкурсу, и, очевидно, не только знаний, но и толщины кошелька родителей. Потому что обучение в большинстве лицеев на сегодня платное – как официально, так и неофициально. А поступить учиться в колледж при вузе, с учетом наплыва желающих, можно будет только на платной основе", – описал свои опасения Крикунов.

Он уверен, что таким образом обучение в лицее и дальнейшая учеба в вузе станет привилегией богатых родителей со связями. "Будем две трети детей учить до 9 класса, а потом в батраки, к полякам?" – задает вопрос отец школьника.

На самом деле – в государственных лицеях обучение бесплатное. Другое дело, если речь идет о неофициальных поборах.

Также родители уверены, что в хорошие колледжи, где действительно дают образование и профессию, а не только "диплом для галочки", можно поступить только на платной основе, а таких денег у многих нет.

"Нас просто выгоняют в платные колледжи. Родителям придется оплачивать даже среднее образование!" – возмущается бабушка школьницы Днепровского района Киева Ирина Мусиенко.

Многие родители недовольны тем, что в таком случае их ребенку в 9 классе придется не ходить пешком в школу в соседнем дворе, а ездить в другой район города в лицей. Хуже для детей из сел и районов – там лицей вообще может находиться в 10-20 км от дома.

Недовольны и педагоги. Особенно те, кто преподает как в средней, так и в старшей школе. "Если не будет 10-11 классов, то у нас могут сократить учителей истории, украинского языка и литературы, математики. Ведь количество часов серьезно сократится, а лицеев намного меньше и всех туда не возьмут. Единственный выход – заниматься репетиторством", – вздыхает учитель украинского языка столичной школы Леся Петровна.

Соучредитель общественной организации "Батьки SOS" Елена Бондаренко говорит, что процесс перехода школы на новую систему должен закончиться в 2024 году. А вот менять сознание общества, в частности родителей, придется еще лет десять.

"У нас в обществе привыкли: отвел ребенка в садик в своем микрорайоне, тут он должен и школу закончить и еще и в вузе отучиться. Тогда как в других цивилизованных странах дети идут за изучением предмета, а не за коллективом. Там меняют школы, меняют классных руководителей, чтобы не было застоя. Чтобы дети привыкали общаться с разными людьми и изучать предметы. А у нас смена директора школы или классного руководителя – событие мирового значения", – говорит Бондаренко.

В Украине создание лицеев уже началось и действует год-два в некоторых городах. Так в Кременчуге осталось всего 10 школ, где еще есть старшие классы. Но даже не во всех из них могут набрать учеников.

"Действительно деление будет происходить таким образом. В начальной школе все дети получают общее одинаковое образование, оно должно быть доступно, а школы должны находиться рядом с домом. В средней школе уже будут несколько предметов по выбору. А в старшей школе и лицеях должно быть углубленное изучение каких-то предметов, ведь дети готовятся к поступлению в вузы. И тут нужно изучать мнение детей и родителей своего района или города, чего они хотят – чтобы выбор направления не был бездумным; чтобы не получилось так, что в лицее с математическим уклоном очередь, а там, где изучают язык, не могут найти учеников", – поясняет Бондаренко.

Еще один принципиальный вопрос – как дети должны поступать в лицеи. "Пока осталась старая система. Получается так: те ученики, которые оканчивают 9-й класс в школе, где уже есть лицейские классы, переводятся в них без всяких экзаменов, а остальные должны сдавать экзамены. Это несправедливо и это нужно менять на законодательном уровне", – считает Бондаренко.

Кроме того, по словам эксперта, нужно менять систему поступления. Дети при окончании 9 класса сдают Государственную итоговую аттестацию (ГИА), а после этого должны еще сдавать экзамены в лицей. Во-первых, это нагрузка, во-вторых, тут может возникнуть элемент коррупции. Все мы знаем, как могут проходить экзамены внутри заведения образования.

"Необходимо ГИА сделать по принципу ВНО – независимым. И на её основе дети смогут подавать документы в несколько лицеев, чтобы иметь выбор", – говорит Бондаренко.

Также придется менять и наполнять систему образования в профессионально-технических училищах и колледжах. К сожалению, она действительно устарела.

"Нужно сделать так, как в других странах. Там в колледжах учат детей дизайну, IT-наукам, медицине. Там с первого курса колледжа студентов учат составлять бизнес-планы, помогают открыть свой стартап. И молодой человек выходит уже со своим бизнес-планом, на основе которого он может открыть собственное дело. А у нас, кроме сварщика и повара, еще учат специальности набора текста на компьютере. Понятно, что все это давно устарело", – говорит Бондаренко.

Также придется сокращать и количество специальностей в вузах, да и сами вузы. Потому что 4 года учить человека делопроизводству, библиотекарскому делу или давать профессию менеджера по туризму – нет никакого смысла.

Реформа среднего образования в Украине должна закончиться в 2024 году. И родителям придется привыкать к тому, что совершенно не обязательно толкать своих детей в старшую школу только ради того, чтобы потом они отсидели бессмысленные 4-5 лет в вузе. Ведь и в колледже можно в течение 2-х лет получить то же самое общее образование и потом поступить в вуз, сдав ВНО.