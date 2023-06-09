В Чехии школьник плюнул в лицо маленькой украинке: после огласки дети и их родители принесли извинения

В Чехии ученики второго класса издевались над украинкой из-за ее национальности. Они ее толкали, а потом плюнули в лицо. В школе особого значения этому случаю не придали. Только после того, как видео с буллингом девочки получило огласку, там обещали разобраться.

Видео дня

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

"Я – украинка"

На днях мама украинской девочки Полины, которая учится во втором классе в школе в Чехии, опубликовала видео. На нем слышны голоса чешских детей, которые спрашивают девочку: "Ты русская?" Она им отвечает: "Я – украинка". Тут же ей отвечают: "Украинская к*рва". Далее дети говорят, что Россия лучше. Девочка им говорит: "Русское – говно". Один из мальчиков плюет ей в лицо.

По словам мамы Марии Бутковской, это произошло во время школьной экскурсии.

"Я была в школе, ничем не помогли, даже во встрече с родителями отказали. Сказали, что провели беседу с детьми и написали замечание в дневник. Это, по их мнению, решение вопроса", – прокомментировала мама девочки.

Когда видео распространили в Twitter, где много чехов, то оно собрало очень много просмотров. Откликнулось много местных жителей, которые поддержали маленькую украинку. Написал даже глава МВД этой страны.

Также на эту проблему обратило внимание посольство Украины в Чехии и заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Перебийнис.

Когда в дело вмешались чешские СМИ, то в школе позицию поменяли. Директор чешской школы Ева Александрова заявила, что уже поговорила с двумя мальчиками с видео, а также будет разговаривать и с их родителями.

"Мы решим проблему с их родителями. Мы категорически не согласны с их поведением. Это совершенно уникальный случай в нашей школе. Когда-то у нас было даже 40 детей-украинцев, а сегодня их 16. Поэтому нам помогает девушка из Украины. Кроме того, у нас есть ассистент учителя – украинка. Она также общается с родителями, и пока у нас не было серьезных проблем", – сказала директор журналистам.

В соцсетях многие поддержали маленькую украинку, назвали ее смелой за то, что она не испугалась, а гордо ответила обидчикам.

Позже стало известно, что в школе все-таки решили конфликт: мальчики, которые обидели Полину, а также их родители принесли свои извинения. Все это происходило в присутствии дипломатов украинского посольства в Чехии.

Российская пропаганда настраивает чехов против украинцев

Украинка, общественный активист и представитель Украинского центра безопасности и сотрудничества с Чехией Анастасия Сингаевская, которая живет в этой стране с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, рассказала нам, что пост мамы увидела накануне в Facebook. Решила опубликовать его в Twitter, на своей странице, где много чехов, которые активно поддерживают Украину. И посоветоваться с ними, что делать дальше.

Ее пост стал самым популярным за сутки в Чехии, откликнулось очень много людей.

"На него среагировал и глава МВД Чехии, удалось подключить и наше посольство. Так что проблема вышла на более высокий уровень", – говорит Анастасия.

Причина такого поведения детей, по мнению Сингаевской, кроется в том, что в Чехии работает огромная российская пропагандистская машина.

"Вы помните большие митинги в Праге, которые проходили под соусом "против власти", а на самом деле играли на руку российским интересам. Люди говорили, что хотят мира, а на самом деле это означало, что не надо посылать Украине оружие. Такие действия российской пропаганды воспитывают ненависть к Украине. Россия точно так же, как в своем обществе, воспитала дегуманизацию украинцев, то же самое она делает и в Чехии. Они воспитывают население в духе того, что украинцы – не люди, поэтому их можно бомбить, убивать, насиловать", – говорит Анастасия.

И такая проблема не только в Чехии, мы уже не раз писали об отношении к украинцам в той же Германии.

"У беженцев есть большая проблема с языковым барьером. Из-за этого украинцы не знают, куда им обращаться, боятся того, что находятся в чужой стране и их права тут не будут защищены, потому что они не у себя дома. В данном случае девочка правильно себя повела, а мама не побоялась предать этот случай огласке. Теперь на связь с мамой вышли чешские правозащитники, они будут работать со школой и абсолютно бесплатно консультировать маму, что делать дальше", – говорит Сингаевская.

Также, по мнению Анастасии, в чешских школах, видимо, нужно больше говорить о войне в Украине, о том, что Россия – агрессор. Потому что дети являются отражением того, что видят вокруг. Вероятно, в своих семьях они слышат ненависть к украинцам.

"Сегодня россияне выбрали своей целью украинцев и воспитывают ненависть к нам. А завтра ненависть будут сеять внутри Чехии или Германии. Будут разделять общество на тех, кто поддерживает Украину, и тех, кто не поддерживает", – считает Анастасия.

Также важно на этом примере с украинской девочкой выработать алгоритм – как действовать в будущем в подобных ситуациях, чтобы защитить свои права и своих детей.