В Шацком природном парке завершилась 'Большая стройка' еще одной дороги – вдоль озера Люцимер

На Волыни завершился ремонт еще одной дороги, которая пролегает по территории богатого лесами и водоемами Шацкого национального природного парка, сообщает Служба автодорог в Волынской области.

Речь идет о трассе Т-03-06 /Т-03-02/ - Шацк - Вилица - Припять - Любохины - /Т-03-08/. Она простирается вдоль одного из самых больших водоемов шацкого края – озера Люцимер, а также ведет к самому известному туристическому месту Волыни – озеру Свитязь.

Ее восстановили по всей протяженности – 22,5 км. Ремонт провели в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

"Разбитая дорога из изношенной брусчатки и разрушенного белощебеночного покрытия осталась в прошлом", - рассказали в автодоре.

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Дороги к Шацким озерам масштабно восстанавливают впервые за полвека. Накануне уже отремонтировали 45,5 км дороги Т-03-02 от Пищи до Любомля, 12 км во Владимир-Волынском районе, а также 5,6 км дороги Т-03-01 от с.Пульмо до урочища "Гряда".

Всего на Волыни в 2021 году, по информации Службы автодорог в Волынской области, будет отремонтировано более 195 км дорог государственного значения.

Нагадаємо, президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил о планах в этом году отремонтировать и построить 4500 км государственного и 2000 км местного значения.