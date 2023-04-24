В Севастополе раздались взрывы: оккупанты заявили об атаке дронов

Так называемый "губернатор" временно захваченного Россией Севастополя в Крыму Михаил Развожаев утром 24 апреля заявил, что Черноморский флот РФ якобы "отражает атаку надводных беспилотников на город". Представитель оккупантов призвал "сохранять спокойствие".

Видео дня

Об этом он написал на своем канале в Telegram. Российский ставленник сообщил, что с 03:30 "была предпринята попытка атаки на Севастополь".

Развожаев сказал, что один надводный дрон якобы "уничтожили силы ППДО", а второй взорвался сам.

"Все произошло на внешнем рейде, никакие объекты не повреждены", – написал фейковый губернатор.

Накануне в Оперативном командовании "Юг" обратились к крымчанам на фоне заявлений военно-политического командования Украины о неизбежном возвращении Крыма. Жителей временно оккупированного Россией полуострова призвали готовиться не к курортному сезону, а к сезону "бавовны".

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 апреля в захваченном Крыму снова заявили о "бавовне". Гауляйтер полуострова Сергей Аксенов сообщил о "работе ПВО" и призвал крымчан "сохранять спокойствие".