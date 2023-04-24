В Севастополе раздались взрывы: оккупанты заявили об атаке дронов
Так называемый "губернатор" временно захваченного Россией Севастополя в Крыму Михаил Развожаев утром 24 апреля заявил, что Черноморский флот РФ якобы "отражает атаку надводных беспилотников на город". Представитель оккупантов призвал "сохранять спокойствие".
Об этом он написал на своем канале в Telegram. Российский ставленник сообщил, что с 03:30 "была предпринята попытка атаки на Севастополь".
Развожаев сказал, что один надводный дрон якобы "уничтожили силы ППДО", а второй взорвался сам.
"Все произошло на внешнем рейде, никакие объекты не повреждены", – написал фейковый губернатор.
Накануне в Оперативном командовании "Юг" обратились к крымчанам на фоне заявлений военно-политического командования Украины о неизбежном возвращении Крыма. Жителей временно оккупированного Россией полуострова призвали готовиться не к курортному сезону, а к сезону "бавовны".
Как сообщал OBOZREVATEL, 22 апреля в захваченном Крыму снова заявили о "бавовне". Гауляйтер полуострова Сергей Аксенов сообщил о "работе ПВО" и призвал крымчан "сохранять спокойствие".
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