В сети поспорили из-за советских батонов по 25 коп., запах которых "затмил пломбир"

Пользователи сети, ностальгирующие за Советским Союзом, поспорили с критикующими их за это людьми из-за фото с комбината, где изготавливали батоны в 70-х годах.

Первые отметили, что до сих пор вспоминают запах советского хлеба, а вторые с издевкой подчеркнули, мол, его уже давно "затмил пломбир", делая отсылку к тому, что смешно скучать за развалившейся 30 лет назад "великой державой". Снимок, под которым разгорелась дискуссия, был опубликован на Facebook-странице "Исторические фотографии".

"Работницы хлебопекарни укладывают в поддоны вкуснейшие батоны по 25 коп. штука. Чувствуете запах? СССР. 1970-е", – говорится в подписи к нему.

Снимок получил более 700 лайков, немало под ним собралось и комментариев – больше 300. В них пользователи признались, что действительно все еще "скучают за запахом вкуснейшего хлеба" из СССР.

"Один батон добирался домой без корки", "Особенно мы страдали в 90ые – запах есть, а хлеб в магазине разбирали", "22 копейки. Вкусненький был, пока до дома донесешь, можно за новым идти, половину всегда объедала – корочку, детство было классное", "С молоком отлично рогалики по 6 копеек заходили...Таких точно нигде не делают очень давно. А батон по 13 коп. был вкуснее, чем по 25", "Еще, помню, была "булка калорийная", с таким названием сегодня, наверное, от нее бежали бы, как от чумы", "Приезжала в Москву, там почему-то мне батоны пахли вкуснее. Прямо сейчас чувствую запах", – утверждали комментаторы.

Другие отметили, мол, для того времени хлеб, возможно, и был вкусным, но сегодня хлебобулочных изделий печется намного больше и вкуснее того, за чем так скучают любители СССР. Некоторые только посмеялись из комментариев последних.

"А как запах в 90-е, а в 60-е?", "Конечно! Канадская пшеничка. Не перепутаешь!", "Если намазать вкуснейшим советским пломбиром и добавить несколько капель чистой русской водки, можно было использовать их как противотанковые мины в военное время", "Запах пломбира все затмил", "И запах, и вкус помню. Не помню, что в них было вкуснейшего. Ну, разве что по сравнению с "кирпичами", "Вкуснейшие" они были потому, что не было французского или гречневого багета из современной пекарни за углом", "Это ж до какой нищеты надо было довести народ, что бы спустя 30 лет после развала люди вспоминали еду. Свежий хлеб – как яркое событие в жизни! Шиза!", "Эх, ребята, не были вы в Киеве... там такое пекут... язык проглотить можно!" – апеллировали любителям СССР другие подписчики.

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