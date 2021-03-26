В сети показали старинное фото украинского линкора времен УНР

В сети показали старинное фото линкора "Три святителя", который на протяжении 1917-1919 годов был частью Украинских военно-морских сил.

Фотографию обнародовали на странице сообщества History Ukraine в Twitter. По словам авторов поста, она датирована 1914 годом.

Этот корабль был заложен 16 сентября 1891 года на верфи Николаевского адмиралтейства. Спустили на воду судно 12 ноября 1893 года. Известно, что "Три святителя" принимал активное участие в боевых действиях во время Первой мировой войны.

После Февральской революции значительно активизировалось национально-освободительное движение украинцев на Черноморском флоте. Его проводником стал совет Украинской черноморской общины.

Украинский линкор "Три святителя" Twitter History Ukraine

На протяжении 1917 года моряки-черноморцы активно выступали в поддержку УНР и обращались к Центральной Раде с требованием решительных действий по украинизации Черноморского флота и создания Украинских военно-морских сил.

В итоге 14 января 1918 года Центральная Рада таки приняла "Временный Закон об украинском государственном флоте", согласно которому Российский Черноморский флот провозглашался флотом Украинской Народной Республики. Следовательно, корабль "Три святителя" юридически вошел в состав Военно-морских сил УНР. 15 апреля 1918 года на нем был поднят украинский флаг.

В результате различных исторических событий того времени впоследствии "Три святителя" попал в руки большевиков, однако перед этим его специально вывели из строя. В 1923 году советская власть передала корабль для переработки на металл.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Османском архиве (Турция) были найдены документы времен УНР и эпохи казачества, подтверждающие глубокую историю украинской государственности.