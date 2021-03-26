У мережі показали старовинне фото українського лінкора часів УНР

У мережі показали старовинне фото лінкора "Три святителі", який упродовж 1917-1919 років був частиною Українських військово-морських сил.

Світлину оприлюднили на сторінці спільноти History Ukraine у Twitter. За словами авторів допису, вона датована 1914 роком.

Цей корабель було закладено 16 вересня 1891 року на верфі Миколаївського адміралтейства. Спустили на воду судно 12 листопада 1893 року. Відомо, що "Три святителі" брав активну участь у бойових діях під час Першої світової війни.

Після Лютневої революції значно активізувався національно-визвольний рух українців на Чорноморському флоті. Його провідником стала рада Української чорноморської громади.

Український лінкор "Три святителі" Twitter History Ukraine

Протягом 1917 року моряки-чорноморці активно виступали на підтримку УНР та звертались до Центральної Ради з вимогою рішучих дій щодо українізації Чорноморського флоту та створення Українських військово-морських сил.

Зрештою 14 січня 1918 року Центральна Рада таки ухвалила "Тимчасовий Закон про український державний флот", відповідно до якого Російський Чорноморський флот проголошувався флотом Української Народної Республіки. Відтак, корабель "Три святителі" юридично увійшов до складу Військово-морських сил УНР. 15 квітня 1918 року на ньому було піднято український прапор.

В результаті різних історичних подій того часу згодом "Три святителі" потрапив в руки більшовиків, однак перед цим його спеціально вивели з ладу. У 1923 році радянська влада передала корабель для переробки на метал.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Османському архіві (Туреччина) було знайдено документи часів УНР та доби козацтва, які підтверджують глибоку історію української державності.