В Турции нашли уникальные письма Роксоланы, документы времен УНР и казачества

В Османском архиве (Турция) нашли документы времен Украинской народной республики (УНР) и эпохи казачества, подтверждающие глубокую историю нашей государственности. Также среди уникальных бумаг были письма султанши Роксоланы Хюррем.

Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал чрезвычайный и полномочный посол Украины в Турции Андрей Сибига. Отдельно он акцентировал внимание на том, что имел возможность лично ознакомиться с оригиналом Брест-Литовского мирного договора и ратификационной грамотой к нему, которые были заключены еще в 1918 году.

"Наверное, я был первым украинцем, который за последние 100 лет прикоснулся к этому кусочку истории. Это невероятные ощущения! Среди прочего – договор султана с гетманом Дорошенко. И это один из первых документов, в котором фактически речь идет о международной субъектности казацкого государства", – сказал Сибига.

"О Крыме я вообще скажу, что там очень большое количество документов, которые также еще ждут своего исследователя. О Киеве, я задавал в поиск, много документов. Есть переписка, доклады военачальников о боях, в том числе с казаками. Там все это есть", – добавил украинский посол.

Также его впечатлили прекрасно сохранившиеся письма Роксоланы, которая была родом из Украины и стала едва ли не самой влиятельной султаншей за все время существования Османской империи. К тому же, директор архива сделал копию этих уникальных документов для Украины.

"Но, кроме Хюррем Султан, Роксоланы, были и другие султанши украинского происхождения, по меньшей мере четыре. Была такая Надежда Тюрхан родом из Тростянца Винницкой области. Также чрезвычайно влиятельная, она очень много сделала для своей Родины происхождения, как считают историки. Собственно, ее султанство приходилось на период Богдана Хмельницкого, а затем и на период Юрия Хмельницкого", – отметил дипломат.

Возвращаясь к документам времен УНР, он рассказал, что его командой было найдено подтверждение того, что посольство тогдашнего украинского государства в Турции располагалось в очень престижном месте и проработало целых четыре года.

"Османская империя в то время была своеобразным хабом дипломатическим, где пересекалось очень много геополитических интересов. И Украина там присутствовала. Мы видели текущие документы, нашли первые проявления публичной дипломатии, когда жена украинского посла Лотоцкого в украинской вышиванке на страницах центральных газет сфотографировалась. Это имело большой резонанс", – подчеркнул Сибига.

Он также добавил, что о восприятии Украины в те времена как суверенного государства свидетельствуют и важные дипломатические документы, подписанные лично гетманом Павлом Скоропадским.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее историк и журналист Вахтанг Кипиани показал архивное фото памятника запорожским казакам в городе Тамань на Кубани, который сейчас входит в состав РФ. Показательно, что именно украинские казаки основали это поселение.