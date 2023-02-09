В сети показали фото ''успешного наступления'' оккупантов возле Угледара, о котором отчитался Шойгу: минус 30 единиц техники

Российские оккупационные войска пытаются идти в наступление возле Угледара Волновского района Донецкой области. И хотя министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу рапортует, что путинская армия вроде бы имеет успехи, в сети показали фото уничтоженной вражеской техники.

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В частности, на подступах к городу в металлолом превратилось более 30 единиц техники. Снимки опубликовали эксперты DeepState.

Накануне Шойгу заявил, что боевые действия в районе Угледара якобы "развиваются успешно".

На самом же деле на этом направлении уже уничтожена 31 единица военной техники "второй армии мира", среди которой 13 танков Т-72 и 12 БМП.

Техника принадлежит именно той 155-й тихоокеанской бригаде морской пехоты, которая в ноябре понесла огромные потери в боях за Павловку под тем же Угледаром.

Эксперты считают, что это, возможно, наибольшие потери для путинской армии в технике в одном наступлении со времен переправы через Северский Донец в Белогоровке. Тогда страна-агрессорка потеряла более 70 единиц техники.

Следует отметить, что по состоянию на 9 февраля, по данным Генерального штаба ВСУ, путинская армия уже потеряла 3255 танков.

В то же время, согласно информации нидерландского разведывательного веб-проекта Oryx, на войне против Украины было уничтожено 1000 российских танков. Это только машины, ликвидацию которых доказывают опубликованные в сети фото или видео. Реальная цифра гораздо выше. Еще 544 танка оккупантов были захвачены украинскими воинами, 79 – повреждены, а 65 – брошены путинскими солдатами.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские воины уничтожили в Луганской области новейшую российскую боевую машину поддержки танков "Терминатор". Ее российская пропаганда успела окрестить "уникальной".