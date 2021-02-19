Исследователи выявили странную закономерность между частотой разводов и полом первого ребенка в семье

Пары, где первыми рождаются девочки, разводятся чаще, чем семьи с первенцами-сыновьями, при этом разница проявляется только тогда, когда дети достигают подросткового возраста.

Об этом говорят результаты исследования ученых из США и Австралии, опубликованные в журнале The Economist, пишет DailyMail. В возрасте детей от 13 до 18 лет развелись 10,7% родителей мальчиков и 11,3% – девочек, уточняется в сообщении.

Это означает, что у родителей дочерей-первенцев в этом возрасте вероятность развода была на 5% выше, Однако пол ребенка не влияет на это, пока ему не исполнится 12 лет.

Когда дети достигают возраста 15 лет, разрыв становится еще большим: количество разводов родителей старших девочек почти на 10% больше, чем родителей мальчиков.

В возрасте детей 18 лет он сокращается: 20,4% пар с первыми дочерьми разводятся по сравнению с 20,12% семей с сыновьями.

В возрасте 19 лет такие различия уже не наблюдаются.

Повышенный риск развода отсутствовал, если отец воспитывался с сестрой, заявили ученые.

Исследование проводилось в течение 10 лет, за это время было изучено два миллиона браков в Нидерландах, уточнили в сообщении.

Что касается причин разводов, один из авторов исследования Ян Кабатек из Мельбурнского университета предположил, что родители могут больше спорить о том, как воспитывать девочек-подростков, чем мальчиков подросткового возраста, пишет издание.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в СМИ появилась информация о том, что экс-президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания находятся на грани развода.

Бывшая сотрудница Белого дома Стефани Волкофф утверждает, что в ноябре у Трампов якобы были отдельные спальни и "брак по сделке". А экс-помощница Трампа Омароса Маниго-Ньюман добавила, что Мелания "считает каждую минуту, чтобы развестись".