В Селидово доставили новую партию проднаборов от Фонда Рината Ахметова

Фонд Рината Ахметова отправил в Селидово и Новогродовку Донецкой области почти 5,5 тысячи продовольственных наборов. Сейчас их получают жители этих прифронтовых городков.

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В общине живет около 18 тысяч человек. Кто-то с начала полномасштабной войны не уезжал из региона. Кто-то вернулся при первой же возможности, не испугавшись ни обстрелов, ни бытовых затруднений.

"Этой зимой было очень тяжело. Макароны, каши, сахар - это продукты, которые нужны всегда. Из муки я печу хлеб", - рассказывает пенсионерка Раиса Андреевна. Она пришла с внуками получить набор.

"Гуманитарка очень нужна. Особенно пенсионерам, старикам и тем, кто остался без работы или стабильного дохода", - говорит местная жительница Инна Кондрашова.

С начала полномасштабной войны Фонд передал более 173 тысяч наборов для жителей Донецкой области и тех, кто временно эвакуировался из региона.

Фонд Рината Ахметова передал более полумиллиона продуктовых наборов для жителей 22 областей Украины.

С 24 февраля 2022 года жителям Украины планируется передать 800 тысяч наборов с продуктами питания от Фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.