В селе Большой Дальник в Одесской области продолжается выдача помощи от Фонда Рината Ахметова для переселенцев

Вынужденные переселенцы из разных областей Украины, живущие в Одесской области, получают продовольственную помощь от Фонда Рината Ахметова. Сейчас выдачи продолжаются в селе Большой Дальник. Фонд доставил в Одессу и область почти 3,5 тысяч продуктовых наборов.

В каждом – питательные продукты длительного хранения. Это макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, подсолнечное масло, тушеное мясо, паштет и печенье. С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

По вопросам получения продовольственной помощи территориальным общинам обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда http://m.me/AkhmetovFDU

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".