В СБУ предупредили об активизации российских хакеров: куда обращаться

В Службе безопасности Украины (СБУ) зафиксировали рост числа кибератак, направленных на органы государственной власти, объекты критической инфраструктуры и организации частного сектора Украины.

В частности, в ситуационном центре кибербезопасности учреждения отметили, что активизировались в основном хакерские группировки, подчиненные спецслужбам РФ, передает пресс-служба СБУ.

"СБУ постоянно принимает меры по поиску, выявлению и локализации указанных кибератак и киберинцидентов, а также противодействует киберугрозам в ИТС (информационно-телекоммуникационные системы). Кроме того, киберспециалисты Службы наладили взаимодействие с помощью системы обмена данными о кибератаках на базе платформы MISP-UA и других программно-аппаратных решений", – сказано в сообщении.

В СБУ призвали украинцев быть бдительными и сообщать обо всех фактах возможных кибератак:

incident@dis.gov.ua – для сообщений объектов критической инфраструктуры и органов государственной власти о выявленных киберинцидентах;

cvd@dis.gov.ua – для сообщений о выявленных уязвимостях в информационно-телекоммуникационных системах объектов критической инфраструктуры и органов государственной власти (на условиях Публичного меморандума);

misp.gov.ua – платформа обмена индикаторами компрометации между объектами критической инфраструктуры и органами государственной власти, пользователи которых заранее подключены (при условии заключения отдельного Меморандума).

В СБУ также отметили, что начинают активное информирование общественности, в том числе через публикации отчетов о конкретных кибератаках.

"Эту информацию можно использовать для организации защиты компьютерных сетей и системного противодействия киберугрозам национальной безопасности государства. Также полученные данные позволят повысить уровень осведомленности технических специалистов органов государственной власти", – подчеркнули в учреждении.

Там рассказали, что в апреле 2021 года обнаружена кибератака на ИТС органов государственной власти, с использованием документов-приманок тематики COVID-19.

"Загрузка указанных файлов из сети Интернет (через почтовые сообщения группы в мессенджерах и т.д.) и взаимодействие с ними приводило к поражению компьютеров пользователей и выгрузки рабочих файлов (с заранее заданными расширениями) на серверы злоумышленников", – отметили в Службе безопасности.