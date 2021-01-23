В Санкт-Петербурге ОМОНовец одним ударом повалил сторонницу Навального. Видео 18+

В Санкт-Петербурге сотрудник ОМОНа ударил ногой участницу протестов в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального.

Видео инцидента опубликовало издание "Фонтанка" в своем Telegram-канале. Как говорится в комментарии к ролику, женщина пострадала на площади Восстания.

Она приблизилась к силовикам, когда те вели задержанного – молодого парня. "Зачем вы его схватили, ребята", – обратилась женщина к ОМОНовцам. В ответ один из них сильно ударил ее ногой. Удар пришелся в живот.

По данным Telegram-канала Baza, женщину срочно увезли в медпункт.

Внимание! Видео содержит сцены насилия!

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 23 января, в России начались протесты в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального. Первые митинги прошли на Дальнем Востоке: на улицы вышли тысячи людей.

В Москве и других населенных пунктах произошли столкновения с полицией, во время которых были задержаны десятки людей – участников мирных акций протестов. Кроме того, власти стянули в столицу России бронетехнику.

Также была задержана супруга самого Навального – Юлия Навальная. Ее отпустили спустя несколько часов после задержания.