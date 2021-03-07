В Ривне в центре города горел ресторан. Фото и видео

Ольга Липич
Ольга Липич
Общество
2,0 т.
В Ривне в центре города горел ресторан. Фото и видео

В Ривне в воскресенье, 7 марта, случилось возгорание в гриль-баре "Dvir". Жертв инцидента нет, а его причины устанавливаются.

Как сообщили на Facebook-странице Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Ривненской области, сообщение поступило к спасателям в 8:45. Пожарные обнаружили, что очаг пожара находится в середине ресторана у барной стойки (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Существовала угроза быстрому распространению огня на все помещение заведения и распространение огня на второй этаж, где находился магазин одежды "4 сезона", – сказано в сообщении.

Возгорание началось в 8 часов утра
Очаг возгорания находился у барной стойки

Спасатели сообщили, что в 09:10 пожар был локализован, а в 09:36 ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

На момент возникновения пожара ресторан был закрыт и в середине не было посетителей.

Очаг возгорания находился у барной стойки
Пожар локализовали в 9:00

"Во время пожара спасатели вынесли из помещения кислородный баллон. Огнем повреждено 50 м.кв. помещения зала ресторана. К тушению были привлечены пять единиц спецтехники ГСЧС и 23 спасатели. Причина и ущерб от пожара устанавливаются", – сказано в сообщении.

Пожар в ресторане "Dvir"

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве произошел пожар на мини-рынке по ул. Маршала Малиновского, 5.

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