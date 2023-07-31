В Ривне простились с молодым командиром стрелкового взвода, погибшим в Нью-Йорке на Донетчине. Фото

В воскресенье, 30 июля, жители Ривне провели в последний земной путь 28-летнего офицера ВСУ Юрия Высоцкого. В мирной жизни он был юристом и всегда отзывался на чужое горе, а на войне командовал стрелковым взводом.

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Жизнь воина оборвалась во время выполнения боевого задания на Донетчине. Фото с церемонии прощания с защитником опубликовал Ривненский городской совет в Facebook (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Лучшие сыновья Украины становятся ангелами... Они покидают родной дом, родителей и идут защищать страну, но, к сожалению, иногда они отдают самое ценное – собственную жизнь, чтобы родные и близкие могли жить в мирной стране... Плачет мама за сыном, отец не может сдержать боли... Ведь сегодня завершается земная дорога родного ребенка, их кровинки", – прокомментировали в ведомстве.

Отмечается, что коренной ривенчанин Юрий Высоцкий (17.04.1995 г.р.) учился в школе №12 и закончил ее с серебряной медалью. Далее поступил в Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко по специальности юрист. Диплом магистра получил в Острожской академии.

Он успел поработать по специальности – в Ривненском центре по оказанию бесплатной правовой помощи. Всегда отзывался на чужое горе, был чуток и готов помочь.

16 марта Юрий получил повестку, затем отправился на полигон. В течение двух месяцев он учился в академии Сухопутных войск, а затем поехал на Донецкое направление.

Он был младшим лейтенантом, командиром первого стрелкового взвода третьей стрелковой роты 418-го батальона. С 16 июня выполнял боевые задания в населенном пункте Нью-Йорк Бахмутского района Донецкой области. Там 20 июля и остановилось сердце Героя.

Родные и знакомые вспоминают, что мужественный, сильный, добрый и всегда готовый прийти на помощь Юрий был хорошим другом, надежным военным товарищем, отличным сыном и прекрасным человеком.

Простились с Юрием Высоцким на ривненском Майдане Незалежности. Похоронили защитника на кладбище Новое.

"К сожалению, война забирает тех, кто еще мог так много успеть и реализовать. Уносит жизни тех, кто мог воплотить свои мечты и продолжать вносить свой вклад в светлое будущее родной страны. Юрия уважали коллеги и друзья, мужественный патриот государства, он навсегда останется в сердцах родных людей", – отметили в мэрии.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 июля стало известно о гибели пятерых воинов 1-го отдельного механизированного батальона "Волки Да Винчи" Сухопутных войск ВСУ. Один Герой погиб на Бахмутском направлении, четверо – на Харьковском.

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