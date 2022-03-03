В РФ ликвидировали 'Эхо Москвы', которое рассказывало о войне в Украине

В России ликвидировали радиостанцию "Эхо Москвы", а также ее сайт. Соответствующее решение принято большинством голосов Совета директоров компании.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале главный редактор радио Алексей Венедиктов. Известно, что до этого радиостанцию отключили от эфира по требованию Генпрокуратуры РФ, а "Роскомнадзор" заблокировал ее сайт.

Также от подобных санкций пострадал сайт телеканала "Дождь".

Оба СМИ получили от российской генпрокуратуры обвинения в "целенаправленных и систематических" "призывах к экстремистской деятельности, насилию" и якобы в подаче "ложных сведений" о действиях военных РФ в Украине.

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Так, в частности, Кремль требует, чтобы СМИ называли вторжение войск РФ в Украину "специальной военной операцией". Под такой формулировкой Москва подразумевает обстрелы гражданских объектов и массовые убийства мирных граждан.

Главный редактор "Эха Москвы" сообщил "Интерфаксу": "Мы считаем, что ничего не нарушали, не видим никаких следов нарушений".

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин, который развязал войну против Украины, уже неделю не появляется в Кремле. В стране имеют место разговоры о том, что он прячется в бункере.