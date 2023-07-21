В РФ испугались и призвали не снимать Крымский мост на телефоны

Фейковые "власти" временно захваченного Россией украинского Крыма открыто боятся новых ударов по Крымскому мосту. Они призвали жителей полуострова на снимать фото и видео на мосту.

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Такую рекомендацию выдал так называемый "советник главы Крыма по информационной политике" Олег Крючков в четверг, 20 июля, на своей странице в соцсети. Он сказал, что Крым живет "в условиях СВО" – так оккупанты и их представители называют полномасштабное вторжение в Украину и ежедневные атаки на украинский народ.

Советник предателя Сергей Аксенова заявил, что по Крымскому мосту наносились удары уже дважды. Если в это время на объекте находятся люди, то они делают фото и видео, которые Украина может использовать в своих целях.

"При любой теоретической угрозе с объекта убирают людей и машины. Тысячи людей круглосуточно обеспечивают безопасность. Просьба в таких ситуациях сохранять спокойствие и забыть про свои телефоны. Враг отслеживает чаты и пользуется вашим видео и хайпом", – выдал Крючков.

Напомним, что утром 17 июля на Крымском мосту прогремело несколько взрывов, из-за чего движение по мосту было остановлено. Оказалось, что обрушилась часть дорожного полотна, образовав пропасть.

По данным источников OBOZREVATEL, это была спецоперация СБУ и ВМС ВСУ – объект атаковали надводными дронами.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин признал повреждения и сказал, что в результате "бавовны" одно пролетное строение автодорожной части, по направлению в Тамань, разрушено полностью и не подлежит восстановлению, другой пролет, по направлению в Керчь, поврежден, но находится на опоре.

Кроме того, одна часть пролета в сторону Керчи полностью разрушена, ее придется демонтировать.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 июля оккупанты временно закрыли Крымский мост. На незаконной переправе звучал сигнал "Воздушная тревога. Всем покинуть мост".