В результате ракетного удара РФ по Никополю разрушена редакция местного радио

Сегодня ночью в результате артиллерийских российских обстрелов Никополя серьезно пострадали помещения и оборудование редакции радио "Ностальжи". Ведущая радиостанция Никополя, которая вещала также и на значительную часть временно оккупированной Запорожской области (в районе Энергодара), прекратила трансляцию.

Видео дня

Об этом в комментарии НСЖУ сообщил руководитель радио "Ностальжи" (ООО "ПКФ "ТРК "ТТ") Валерий Терещенко.

Национальный союз журналистов Украины выражает солидарность с никопольскими коллегами и осуждает очередное преступление оккупантов против журналистов и медиа. О расстреле россиянами никопольского радио НСЖУ информирует своих международных партнеров.

Радио "Ностальжи" – главный надежный источник ежедневного информирования жителей Никополя. Кроме того, оно сообщало горожан о воздушных тревогах.

"Снаряд попал в первый этаж нашего здания и полностью разрушил его. Наше редакционное помещение, расположенное на втором этаже, также существенно пострадало. Уцелело только одно окно. Над третью здания снесло кровлю, и там, где расположены наши аппаратные, работают ведущие, крыши нет. Поэтому если пойдет дождь, наша аппаратура будет уничтожена окончательно", – рассказал Валерий Иванович.

Радио работать не может. Если эфирное оборудование можно починить, то монтажное уничтожено полностью. Также осколками повредило очень дорогой кабель, идущий к антенне передатчик.

Место происшествия исследует полиция. Стоимость уничтоженного имущества уточняется.

"Обстрелы Никополя осуществляются из-за Днепра с расстояния около 5 километров. Город подвергается постоянным ударам, – добавил Валерий Терещенко.

Как отмечает руководитель никопольского радио, самостоятельно отремонтировать помещение и восстановить вещание они не смогут, нужна внешняя поддержка.

Председатель НСЖУ Сергей Томиленко, два дня назад посетивший город Днепр, говорит, что слышал от местных коллег чрезвычайно одобрительные отзывы о радио "Ностальжи", которое является главным источником местных новостей Никополя.

Томиленко отметил, что сегодняшняя российская атака, разрушившая редакцию радио "Ностальжи", оставила медийщиков без возможности работать, а местное население – без доступа к важной оперативной информации.

"Я уже сконтактировал с журналистами из Днепра и Никополя и заверил никопольских коллег в своей солидарности с ними. Мы оказываем экстренную поддержку радио за счет средств Международной федерации журналистов. Также я уже проинформировал штаб-квартиру ЮНЕСКО об этом очередном военном преступлении России против работников украинского медиа. "Мы будем просить областные и местные власти, ЮНЕСКО и других международных партнеров помочь коллегам из Никополя возобновить работу радиокомпании", – комментирует Сергей Томиленко.